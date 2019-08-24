Kaan Yıldırım'dan Seçkin Özdemir'e 'Demet Özdemir' açıklaması

Oyuncu Demet Özdemir, geçen yıl Seçkin Özdemir ile aşk yaşamış ancak ilişkileri sadece birkaç ay sürmüştü. Daha sonra Özdemir'in adı Erkenci Kuş dizisindeki partneri Can Yaman ile anılmaya başlamıştı. Aşk yaşayıp yaşamadıkları hakkında şimdiye kadar bir açıklama yapmayan çiftin kısa süre önce ise ayrıldığı öne sürülmüştü.

KAAN YILDIRIM İLE DEMET ÖZDEMİR AŞK YAŞIYOR MU?

Erkenci Kuş dizisinin final yapmasının ardından Demet Özdemir, soluğu Bodrum'da aldı. Özdemir, Bodrum'da kiraladığı evin havuz başında Kaan Yıldırım ile saatlerce sohbet ederken görüntülenince ikili hakkında aşk dedikoduları ortaya atıldı. Taraflar bu iddiaları yalanlarken, Kaan Yıldırım fotoğrafların basında yer almasının ardından apar topar İstanbul’a döndü.

SEÇKİN ÖZDEMİR'LE BULUŞTU

Ünlü oyuncu önceki gün de Fulya’daki bir mekanda yakın arkadaşı Seçkin Özdemir’le kahvaltıda buluştu. Yıldırım’ın, yakın arkadaşına Demet Özdemir’le çekilen fotoğraflarının perde arkasını anlattığı tahmin ediliyor. Öte yandan ikili, görüntülendiklerini fark edince mekandan ayrıldı. Yıldırım, aracına bineceği sırada aşk iddialarının sorulması üzerine "Gerekli açıklamayı zaten yaptım. Bu haberleri siz çıkarıyorsunuz. Ortada aşk falan yok" dedi.