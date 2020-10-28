28 Ekim 2020 Çarşamba 11:38 | Son Güncelleme:
Kaan Yıldırım'dan Hadise'yle evleneceği iddialarına şaşırtan tepki: Arkadaşlar çok utanıyorum!
Hadise'yle bir süredir aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım, önceki gün trafikte görüntülendi. Önümüzdeki yaz şarkıcıyla nikah masasına oturacağı iddiaları Yıldırım'a sorulunca, "Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Hadise ile aşkını gözlerden uzakta yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım, dün gece ortaya çıktı. Yıldırım, rol aldığı dizinin Beykoz'daki çekimleri sonrası özel şoförlü arabasıyla trafikte objektiflere yansıdı.
Yaklaşık 1 yıldır şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım'a önümüzdeki yaz aylarında evlenecekleri iddiaları soruldu. Habertürk'ün haberine gör oyuncu, muhabirlerin 'evlilik' soruları karşısında, "Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı" diyerek yanıt verdi.