Kaan Yıldırım 'kınıyorum' diyerek çıkan haberlere isyan etti!

Hadise ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım, dün gece rol aldığı dizinin Beykoz'daki çekimleri sonrası arabasıyla trafikte objektiflere yansıdı. Yıldırım'a önümüzdeki yaz aylarında Hadise ile evlenecekleri iddiaları soruldu. Muhabirlerin 'evlilik' soruları karşısında oyuncu, "Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı" diyerek yanıt verdi.

HABERLERİ BEĞENMEDİ, İSYAN ETTİ!

Ancak haberlerin basına yansıtılma şeklini beğenmeyen Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Instagram'dan isyan eden Yıldırım, "Kınıyorum" diyerek şu sözleri paylaştı;