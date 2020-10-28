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28 Ekim 2020 Çarşamba 17:29 | Son Güncelleme:

Kaan Yıldırım 'kınıyorum' diyerek çıkan haberlere isyan etti!

Kaan Yıldırım 'kınıyorum' diyerek çıkan haberlere isyan etti!

Kaan Yıldırım, Hadise'yle hakkında çıkan evlilik iddiaları sorulunca, "Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı" demişti. Haberin basına yansıtılma şeklini beğenmeyen Yıldırım, sosyal medya hesabından isyan etti.

Hadise ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım, dün gece rol aldığı dizinin Beykoz'daki çekimleri sonrası arabasıyla trafikte objektiflere yansıdı. Yıldırım'a önümüzdeki yaz aylarında Hadise ile evlenecekleri iddiaları soruldu. Muhabirlerin 'evlilik' soruları karşısında oyuncu, "Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı" diyerek yanıt verdi.

HABERLERİ BEĞENMEDİ, İSYAN ETTİ!

Ancak haberlerin basına yansıtılma şeklini beğenmeyen Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Instagram'dan isyan eden Yıldırım, "Kınıyorum" diyerek şu sözleri paylaştı;

<p>Editör-Kurgu: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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