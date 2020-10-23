Kaan Yıldırım kimdir? Oyuncu Kaan Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Hadise ile yaşadığı aşk gündemde olan Kaan Yıldırım başarılı oyunculuğuyla oynadığı dizilerde izleyiciden tam not alıyor. Kariyerine Kayıp isimli dizi ile başlayan genç oyuncu, asıl çıkışını Ulan İstanbul dizisiyle yapmıştır. Kaan Yıldırım Ezgi Eyüboğlu ile 2016-2019 yılları arasında evlilik yaşamıştır.

KAAN YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başladı. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Ancak Yıldırım asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı Ulan İstanbul adlı dizisiyle yaptı.

2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karaktere hayat verdi. Şu an Hekimoğlu dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar. Kaan Yıldırım bir süredir Hadise ile aşk yaşıyor.