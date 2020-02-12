Kaan Yıldırım kaç yaşında, kimdir? Kaan Yıldırım ile Hadise sevgili mi?

Kaan Yıldırım ile Hadise'nin aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı Hadise'nin sosyal medya hesabından dün yaptığı bir paylaşımdan, Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu iddia edildi. Hadise, sosyal medya hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaştı. O fotoğraftaki köpeğin Kaan Yıldırım'ın köpeği olduğu iddia edildi. Haberi görenler Kaan Yıldırım ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Kaan Yıldırım kaç yaşında, kimdir? sorularının yanıtı haberimizde..

KAAN YILDIRIM KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu ve Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başlayan Kaan Yıldırım, bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırdı. Yıldırım son olarak Hekimoğlu dizisinde yer alıyor.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

HADİSE KAÇ YAŞINDA?

Hadise Açıkgöz, 1985 yılında, Belçikada dünyaya geldi. Çocukluğunda şarkı söylemeyi ve ata binmeyi seviyordu. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi aldıktan sonra, en büyük tutkusu olan müziğe yönelmeye karar verdi. Ailesi de bu durumu memnuniyetle karşılamış ve genç Hadise'ye destek olmuştu.

Hadise, 2003 yılında Belçika'nın "Popstar"ı olan Idool adlı yarışmaya katıldı. Finale kalan 10 isim arasında yer alamasa da birçok yapımcının dikkatini çekmeyi başardı. 2Brains şirketi kısa süre sonra genç kıza sözleşme teklifinde bulundu. Hadise, yapımcıları Yves Gaillard ve Serge Ramaekers ile birlikte kayıt sürecine başlamak için stüdyoya girdi.

Yapmak istediği müziği "şehirli pop" (urban pop) şeklinde nitelendiriyor. Christina Aguilera ve Beyonce Knowles gibi isimleri beğeniyor, ancak aynı zamanda Prince, Janet Jackson, Tina Turner, Alicia Keys, Toni Braxton gibi daha tecrübeli isimlerden de etkilendiğini ifade ediyor. En büyük hayali, Tina Turner ile tanışmak ve aynı sahneyi paylaşabilmek. Türkiye'den ise Tarkan'ı çok beğeniyor, "Onunla düet yapmak rüya gibi olurdu" diyor.

Hasselt'te pazarlama bölümünde öğrenimini sürdüren ve beş dil (Flamanca, Fransızca, Almanca, Türkçe ve İngilizce) bilen Hadise, boş zamanının büyük bölümünü müziğe ayırıyor. Söz yazıyor, beste yapıyor, kayıt stüdyolarında zaman geçiriyor ve konserlerine hazırlanıyor. Bunların yanısıra formunu korumak için jimnastik yapıyor, arkadaşları ve kardeşleriyle zaman geçirmekten hoşlanıyor.

Rock, soul ve dünyanın çeşitli yerlerinde icra edilen farklı müzik türlerini bir araya getirerek kendi beğenisine göre şekillendirmeyi amaçlayan Hadise'nin ilk teklisi "Sweat" adını taşıyordu. Yves Jongen'in yazdığı ve Serge Ramaekers ile birlikte yapımını üstlendiği şarkı, 3 farklı versiyonuyla raflardaki yerini aldı. Onu daha geniş kitlelere taşıyan parça ise, Haziran 2005 çıkışlı "Stir Me Up" oldu. Şarkıcı, toplam 5 versiyonuyla sunulan "Stir Me Up"ın video klibiyle de olumlu not aldı.

Hadise, 13 Ocak 2006'da yeni teklisi "Ain't No Love Lost"u müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının video klibi ise Tayland'da çekildi. Öte yandan "Ain't No Love Lost" teklisinde, şarkının "Burdayım" adlı bir de Türkçe versiyonu bulunuyor.

Hadise 2005 yılında "Sweat" adlı ilk albümünü çıkardı. Bir sonraki albümü "Hadise" ise 2007 yılında çıkardı. En büyük başarısını 2009 yılında Moskova"da Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye"yi temsil ederek elde etti. Burada Düm Tek Tek adlı şarkıyla finallerde dördüncü oldu.

Şarkı çeşitli ülkelerin listelerinde 1 numara oldu. Düm Tek Tek şarkısının başarısıyla 2009 yılında "Fast Life" adlı bir İngilizce albüm ve "Kahraman" adlı bir Türkçe albüm çıkarttı. Fast Life albümünün başarısı çeşitli Avrupa ülkelerinde, Japonya"da, Endonezya"da büyük tanıtıcı bir turneye yol açtı…

Hadise Belçika"nın en prestijli ödülü olan TMF AWARDS "ta 2006 – 2007 ve 2009 yıllarında "BEST URBAN" kategorisinde ödüle layık görüldü. Balkanların en büyük müzik kanalı Balkanika TV tarafından her sene geleneksel olarak verilen Balkanların En İyileri ödüllerinde de Hadise, "Balkanların en iyi kadın sanatçısı 2009" ödülünü aldı. Ayrıca Türkiye"de de onlarca ödüle layık görüldü.

Hadise, bir yıllık bir hazırlıktan sonra "Aşk kaç beden giyer?" adlı 5. albümünü Nisan 2011 "de yayınladı (2. Türkçe albümü). Albümün ilk klibi ise "Superman" isimli şarkıya çekildi. "Superman" uzun süre listelerde birinci sırada yer aldı.

Albümün ikinci klibi ise adeta bir marş haline gelen "Aşk Kaç Beden Giyer" e çekildi. Klibin yönetmenliğini Hulya Açıkgöz üstlendi. Bu şarkı uzun süre listelerde bir numarada kaldı ve internette de tıklanma rekoru kırdı. Albümün üçüncü klibi ise yine Hulya Açıkgöz tarafından "Mesajımı Almıştır O" isimli şarkıya çekildi.