Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7607
  • 6,4026
  • 276.693
  • 94831.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Kaan Yıldırım ile Demet Özdemir aşk yaşıyor mu? İlk kez açıklama yaptılar!

Kaan Yıldırım ile Demet Özdemir aşk yaşıyor mu? İlk kez açıklama yaptılar!

Kaan Yıldırım ile Demet Özdemir aşk yaşıyor mu" İlk kez açıklama yaptılar!

Can Yaman'dan ayrıldığı belirtilen Demet Özdemir'in, meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladığı iddiası son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak konuyla ilgili Özdemir ve Yıldırım, ilk kez açıklama yaptı.

Demet Özdemir'in, Erkenci Kuş dizisindeki partneri Can Yaman ile ayrıldıktan sonra meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Bodrum Yalıkavak’ta tatiline tam gaz devam eden Özdemir, Yıldırım'la geçtiğimiz günlerde havuz başında yakalanmıştı. Önceki gün de ikili, 23.00 sularında Özdemir’in evinde buluştu. Çift, ilk kez görüntülendikleri havuz başında oturup uzun uzun sohbet etti. Bu arada Yıldırım’ın Özdemir’in kolunu öptüğü ve başını omuzuna yasladığı görüldü. Bir ara Yıldırım, üşüyen Demet Özdemir’e battaniye de getirdi.

'KAAN İLE ARKADAŞIZ'

Demet Özdemir, Kaan Yıldırım ile hakkında çıkan aşk iddialarının ardından sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özdemir, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

Demet Özdemir'in ardından bir açıklama da Kaan Yıldırım'dan geldi. Yıldırım da Instagram hesabının hikaye bölümünden şu paylaşımı yaptı:

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

9 ay sonra ilk kez ayakta tek başına
Şükran ve Caner kavga mı etti? Açıklama geldi
Şahan Gökbakar'dan Reynmen'e destek
Edvina Sponza, İbrahim Kutluay'ı aldattı mı?
'Yeni sezona hazırlanıyoruz'
<p>İlçe merkezine 15 kilometre mesafede, Samsun Dağı´nın güney yamacında 370 metre yükseklikte sarp

3 Tapınak 2 Kutsal Alan: ´Anadolu´nun Pompeisi´ Priene Antik Kenti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Efsane geri dönmeye hazırlanıyor! İşte detaylar...

Leyleklerin göç molası! Havadan görüntülendiler