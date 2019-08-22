Kaan Yıldırım ile Demet Özdemir aşk yaşıyor mu? İlk kez açıklama yaptılar!

Demet Özdemir'in, Erkenci Kuş dizisindeki partneri Can Yaman ile ayrıldıktan sonra meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Bodrum Yalıkavak’ta tatiline tam gaz devam eden Özdemir, Yıldırım'la geçtiğimiz günlerde havuz başında yakalanmıştı. Önceki gün de ikili, 23.00 sularında Özdemir’in evinde buluştu. Çift, ilk kez görüntülendikleri havuz başında oturup uzun uzun sohbet etti. Bu arada Yıldırım’ın Özdemir’in kolunu öptüğü ve başını omuzuna yasladığı görüldü. Bir ara Yıldırım, üşüyen Demet Özdemir’e battaniye de getirdi.

'KAAN İLE ARKADAŞIZ'

Demet Özdemir, Kaan Yıldırım ile hakkında çıkan aşk iddialarının ardından sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özdemir, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

Demet Özdemir'in ardından bir açıklama da Kaan Yıldırım'dan geldi. Yıldırım da Instagram hesabının hikaye bölümünden şu paylaşımı yaptı: