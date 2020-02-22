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  3. Kaan Yıldırım Hadise'ye sinirlendi! Sürpriz aşkta kriz mi çıktı?

Kaan Yıldırım Hadise'ye sinirlendi! Sürpriz aşkta kriz mi çıktı?

Kaan Yıldırım Hadise'ye sinirlendi! Sürpriz aşkta kriz mi çıktı"

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son olarak Yıldırım'ın 'Benek' adlı köpeğiyle fotoğraf çekilerek aşkı ele veren Hadise'nin, sevgilisini kızdırdığı ve aşkt krize yol açtığı iddia edildi.

Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış, aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti. Hatta yeni aşıkların birlikteliklerini bir adım öteye taşıdıkları, şarkıcının Yıldırım'ın annesiyle tanıştığı iddia edilmişti.

KRİZ Mİ ÇIKTI?

Son olarak Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabı üzerinden sildi. Bu durum akıllara çiftin ilişkisinde kriz mi çıktı düşüncesini getirirken, başka iddialara göre de Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye kızgın olduğu belirtildi.

'İLİŞKİYİ NEDEN AÇIK ETTİN?'

Bir başka iddiaya göre de Kaan Yıldırım'ın, Hadise'nin ilişkilerini açık etmesinden dolayı ona kızgın olduğu söylentilerine neden oldu.


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Hadise ve Kaan ilişkisinde kriz mi çıktı?
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