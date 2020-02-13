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  3. Kaan Yıldırım, Hadise'nin evinde mi kalıyor? Sürpriz aşkta flaş gelişme!

Kaan Yıldırım, Hadise'nin evinde mi kalıyor? Sürpriz aşkta flaş gelişme!

Kaan Yıldırım, Hadise'nin evinde mi kalıyor" Sürpriz aşkta flaş gelişme!

Hekimoğlu dizisinin yıldızı Kaan Yıldırım ile ünlü şarkıcı Hadise’nin aşkında flaş bir detay ortaya çıktı. Yıldırım'ın, Hadise'nin evinde kaldığı öğrenildi.

Şarkıcı Hadise’nin, Hekimoğlu dizisinde rol alan Kaan Yıldırım’la aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bomba aşkı ortaya çıkaran ise ikilinin sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar oldu.

Hadise’nin Instagram sayfasına eklediği fotoğrafta yanında görülen köpeğin, Kaan Yıldırım’ın köpeği olduğu dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. İlişkinin 1 ay önce başladığı ve Kaan Yıldırım’ın Hadise’nin İstinye’deki evinde kaldığı öğrenildi.

Yıldırım, 2016’da evlendiği Ezgi Eyüboğlu’ndan geçen yıl boşanmış, daha sonra adı Demet Özdemir’le anılmıştı.


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