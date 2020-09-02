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  3. Kaan Yıldırım aşk sarhoşu! Hadise'yle paylaşımı sosyal medyayı salladı
02 Eylül 2020 Çarşamba 15:15 | Son Güncelleme:

Kaan Yıldırım aşk sarhoşu! Hadise'yle paylaşımı sosyal medyayı salladı

Kaan Yıldırım aşk sarhoşu! Hadise'yle paylaşımı sosyal medyayı salladı

Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile klip çekimi setinden çekilmiş fotoğrafını “küçük bir yol” notu ile paylaştı. Yıldırım'ın paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.

Şarkıcı Hadise ve gözlerden uzak aşk yaşamaya çalıştığı Kaan Yıldırım, birlikteliklerini artık saklamıyor. Geçtiğimiz haftalarda aşka gelen Hadise sevgilisinin elini tuttuğu bir anın fotoğrafını "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notuyla paylaşmıştı.

Son olarak Kaan Yıldırım da sevgilisi Hadise ile çekilmiş bu fotoğrafını 'küçük bir yol' mesajıyla paylaştı.

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