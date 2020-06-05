"Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinde can verdiği ikonik karakteriyle, Avrupa’da ve Latin Amerika’da çok ciddi bir seyirci kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Kaan Taşaner, son günlerde ise "Kayıp" dizisi ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

“KAYIP” DİZİSİ KAAN TAŞANER ADIYLA DUYURULDU

Latin Amerika’da ki haber kaynaklarına göre Kaan Taşaner’in canlandırdığı Kemal karakterinin hikâyesinin anlatıldığı dizi 18 Haziran’dan itibaren seyirciyle buluşacak.

Diriliş dizisindeki Gündoğdu karakteri ile göstermiş olduğu performansı ile dünya genelinde, seyirciler tarafından övgüyle anılan aktör, böylece bir kez daha Amerika Kıtası’nda adını duyurmuş oldu.