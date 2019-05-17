Kaan Tangöze-Seçkin Piriler geriliminde mahkeme Kaan Tangöze'ye 3 ay uzaklaştırma kararı verdi

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’den 3 yıl önce boşanan eski Seçkin Piriler, tehdit ve darp edildiği iddiasıyla mahkemeden korunma istedi. Piriler, “Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural’a açtığım davaları geri çekmemi, aksi takdirde aramızdaki mesajları ve konuşmaları yayınlayacağını, ifşa edeceğini söyleyerek şantaj ve tehditte bulundu. Evden ayrılmasını isteyince sırtıma tekme ve yumruk attı” dedi. Mahkeme 3 ay süreyle Kaan Tangöze’ye uzaklaştırma cezası verdi.

"KIVILCIM URAL’A AÇTIĞIN DAVALARI GERİ ÇEK"

Seçkin Piriler üç yıl önce boşandığı eski eşi Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural’a bazı davalar açmıştı. 7 yıllık evliliğinin ardından Mart 2016’da boşanan Seçkin Piriler, bu defa şiddet gördüğü gerekçesiyle Kaan Tangöze’ye korunma istemli dava açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne korunma talepli dilekçe veren Seçkin Piriler şu iddialara yer verdi, "Kaan Tangöze eski eşimdir. Kaan Tangöze 7 Mayıs 2019 günü müşterek çocuklardan birini okuldan alarak benim evime geldi. Ben de evde arkadaşımın olduğunu söyleyerek Kaan Tangöze’nin evime girmemesini istedim. Ancak Kaan Tangöze beni dinlemedi. Daha sonra Kıvılcım Ural’a açılan davaları geri çekmesini istedi.

SIRTIMA TEKME VE YUMRUK ATTI

Ayrıca, Kıvılcım Ural’a açtığım davaları geri çekmezsem kendisine atılan mesajları ve aramızda geçen konuşmaları yayınlayacağını, ifşa edeceğini söyleyerek şantaj ve tehditte bulundu.

Tehditleri duyunca evimi terk etmesini istedim. Bunun üzerine sırtıma tekme ve yumruk attı. Bana hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf etti. Yaşanan bu olaylar çocukların gözleri önünde oldu. Sokağa yansıyan bu olay nedeniyle komşularımın önünde küçük düşürüldüm. Korunma kararı verilmesini istiyorum" dedi.

3 GÜN ZORLAMA HAPSİ OLABİLİR

Mahkeme Seçkin Piriler’in korunma talepli dilekçesini kabul etti. Kaan Tangöze’ye 3 ay Seçkin Piriler’e yaklaşma cezası veren mahkeme, Kaan Tangöze’nin eğer varsa silahını da güvenlik güçlerine teslim etmesine hükmetti. Mahkeme karara aykırı davranması halinde Kaan Tangöze’nin 3 güne zorlama hapsine tabi tutulacağını da kararında açıkladı.