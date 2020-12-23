Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural mahkemelik oldu! 450 bin TL ödeyecek

Kaan Tangöze'nin kendisi gibi şarkıcı olan eşi Kıvılcım Ural, 2013 yılında çıkardığı 'Rüya Raporları' şarkısı için gerekli tanıtımı yapmadığını iddia ettiği Dokuz Sekiz Müzik ile mahkemelik olmuştu.



Hürriyet'in haberine göre, Dokuz Sekiz Müzik de hamlede bulunarak Kıvılcım Ural'ın sözleşme şartlarını yerine getirmediği iddiasıyla karşı dava açtı.

450 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Kıvılcım Ural’ın açtığı dava devam ederken, Dokuz Sekiz Müzik’in davası Çağlayan Adliyesi Fikri Sinai Haklar Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma karara bağlanırken mahkeme firmayı haklı bularak Kıvılcım Ural’ın 450 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkemenin verdiği kararın ardından Kıvılcım Ural sessizliğini koruyor.