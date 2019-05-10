Kaan Tangöze'den Seçkin Piriler hakkında şok iddia! Aile Bakanlığı'na ihbar etti...
Kaan Tangöze eski eşi Seçkin Piriler hakkında şoke eden iddialar bulundu. Kaan Tangöze, Seçkin Piriler'in çocuklarını dövdüğünü iddia etti. Kaan Tangöze ayrıca eski eşini Aila Bakanlığı'na ihbar etti.
Kaan Tangöze’nin avukatı şu açıklamayı yaptı: “Tüm suçlamalar; asılsız, abesle iştigal ve iftiradır. Olay günü eski eşinin, çocuklarına yönelik şiddetine engel olmaya çalışırken aldığı darbeler, hastane ve savcılık raporları ile kanıtlanmıştır. Büyük oğlu da aynı akşam iki kez annesinden şiddet görmüştür ve Aile Bakanlığı'na ihbar edilmiştir.”
SEÇKİN PİRİLER DE AÇIKLAMA YAPTI
Seçkin Piriler ise Instgram’da şunları yazdı: “Kadınsanız gördüğünüz şiddetin daha büyüğünü bunu ispatlamak için görüyorsunuz. Kadınsanız; anneliğinizden vuruluyorsunuz. Çocuklarınızdan ayırmakla tehdit ediliyorsunuz.”