Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1326
  • 6,8906
  • 253.358
  • 88.736
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Kaan Tangöze'den Seçkin Piriler hakkında şok iddia! Aile Bakanlığı'na ihbar etti...

Kaan Tangöze'den Seçkin Piriler hakkında şok iddia! Aile Bakanlığı'na ihbar etti...

Kaan Tangöze'den Seçkin Piriler hakkında şok iddia! Aile Bakanlığı'na ihbar etti...

Kaan Tangöze eski eşi Seçkin Piriler hakkında şoke eden iddialar bulundu. Kaan Tangöze, Seçkin Piriler'in çocuklarını dövdüğünü iddia etti. Kaan Tangöze ayrıca eski eşini Aila Bakanlığı'na ihbar etti.

Kaan Tangöze’nin avukatı şu açıklamayı yaptı: “Tüm suçlamalar; asılsız, abesle iştigal ve iftiradır. Olay günü eski eşinin, çocuklarına yönelik şiddetine engel olmaya çalışırken aldığı darbeler, hastane ve savcılık raporları ile kanıtlanmıştır. Büyük oğlu da aynı akşam iki kez annesinden şiddet görmüştür ve Aile Bakanlığı'na ihbar edilmiştir.” 

SEÇKİN PİRİLER DE AÇIKLAMA YAPTI 

Seçkin Piriler ise Instgram’da şunları yazdı: “Kadınsanız gördüğünüz şiddetin daha büyüğünü bunu ispatlamak için görüyorsunuz. Kadınsanız; anneliğinizden vuruluyorsunuz. Çocuklarınızdan ayırmakla tehdit ediliyorsunuz.” 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Payitaht Abdülhamid 85. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Payitaht Abdülhamid´in yeni bölümünde nel

Payitaht Abdülhamid 85. Bölüm 2. Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en eski gemi batığı UNESCO'da tanıtıldı

Gelecekten geldiğini iddia eden insanlar