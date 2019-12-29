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Kaan davadan feragat etti

Kaan davadan feragat etti

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, iki çocuğuyla ilgili şahsi ilişki günlerinin değiştirilmesi için eski eşi Seçkin Piriler’e açtığı davadan vazgeçtiğini belirterek, feragat ettiğine ilişkin dilekçe verdi.

Neslihan KESKİN 

Mahkeme de feragat nedeniyle davanın reddine karar verdi. Tangöze, dilekçesinde çocukların haftasonu kendisinde kalmasını istemiş Piriler’de cevap dilekçesinde, “Çocuklarla uzun ve tatminkâr bir zaman geçirmem ancak hafta sonu mümkün olmaktadır. Böyle olursa çocuklar muhtaç oldukları anne sevgisinden mahrum kalacaklardır” ifadelerini kullanmıştı. 


Kaan davadan feragat etti
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