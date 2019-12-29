Kaan davadan feragat etti

Neslihan KESKİN

Mahkeme de feragat nedeniyle davanın reddine karar verdi. Tangöze, dilekçesinde çocukların haftasonu kendisinde kalmasını istemiş Piriler’de cevap dilekçesinde, “Çocuklarla uzun ve tatminkâr bir zaman geçirmem ancak hafta sonu mümkün olmaktadır. Böyle olursa çocuklar muhtaç oldukları anne sevgisinden mahrum kalacaklardır” ifadelerini kullanmıştı.