24 Aralık 2020 Perşembe 07:00 | Son Güncelleme:
Kaan Girgin nafaka ödemiyor, kızını görmüyor
- NESLİHAN KESKİN
Oyuncu Kaan Girgin'e, eski eşi Seran Göçer, ‘Babalık görevini yerine getirmiyor' diyerek dava açtı.
Doktor Göçer, 12 yıl önce boşandığı Girgin’den olan kızı S.G.’nin (12) kendi soyadı ‘Göçer’i kullanması için mahkemeye gitti. Kızının, babası olan Kaan Girgin’i hayatı boyunca iki kez gördüğünü iddia eden Göçer’in avukatı, “Kaan Girgin, çocuk için mahkemece hükmedilen nafakayı ödememekte, çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Bu sebeple soyadının değiştirilip annesinin soyadını kullanmasını istiyoruz” dedi.
Kaan Girgin, bir dönem ‘Dikkat Bebek Var’ dizisiyle adından bahsettirmişti.