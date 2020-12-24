  • $7,6531
  • 9,3414
  • 461.074
  • 1417.66
24 Aralık 2020 Perşembe 07:00 | Son Güncelleme:

Kaan Girgin nafaka ödemiyor, kızını görmüyor

Kaan Girgin nafaka ödemiyor, kızını görmüyor
- NESLİHAN KESKİN

Oyuncu Kaan Girgin'e, eski eşi Seran Göçer, ‘Babalık görevini yerine getirmiyor' diyerek dava açtı.

Doktor Göçer, 12 yıl önce boşandığı Girgin’den olan kızı S.G.’nin (12) kendi soyadı ‘Göçer’i kullanması için mahkemeye gitti. Kızının, babası olan Kaan Girgin’i hayatı boyunca iki kez gördüğünü iddia eden Göçer’in avukatı, “Kaan Girgin, çocuk için mahkemece hükmedilen nafakayı ödememekte, çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Bu sebeple soyadının değiştirilip annesinin soyadını kullanmasını istiyoruz” dedi. 

Kaan Girgin, bir dönem ‘Dikkat Bebek Var’ dizisiyle adından bahsettirmişti.

<p> Yapılan ankete göre her 10 Fransız'dan 7'si Macron'a güvenmiyor. Peki halkının yüzde 60'ını

'Fransa uluslararası alandaki itibarını yitirmeye başladı'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Arnavutluk'ta TOKİ Başkanlığınca 522 deprem konutu yapılacak

Çekirgelerin eline düşen yılanın acı sonu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.