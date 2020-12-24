Kaan Girgin nafaka ödemiyor, kızını görmüyor

Doktor Göçer, 12 yıl önce boşandığı Girgin’den olan kızı S.G.’nin (12) kendi soyadı ‘Göçer’i kullanması için mahkemeye gitti. Kızının, babası olan Kaan Girgin’i hayatı boyunca iki kez gördüğünü iddia eden Göçer’in avukatı, “Kaan Girgin, çocuk için mahkemece hükmedilen nafakayı ödememekte, çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Bu sebeple soyadının değiştirilip annesinin soyadını kullanmasını istiyoruz” dedi.

Kaan Girgin, bir dönem ‘Dikkat Bebek Var’ dizisiyle adından bahsettirmişti.

