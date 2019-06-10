Justin Bieber'dan Tom Cruise'a çağrı: Bu maça çıkmazsan korkaksın

ABD’de popüler olan karma dövüş sanatları organizasyonu 'Ultimate Fighting' Şampiyonası’nın (UFC) meşhur sekizgen ringinde Cruise ile dövüşmek istediğini söyleyen Bieber, Twitter hesabından yaptığı çağrıda “Tom, eğer bu maça çıkmazsan korkaksın ve bu utancı asla unutturamazsın" dedi.

Bieber, paylaşımda UFC’nin Başkanı Dana White’ı da etiketledi.

?Eski UFC tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu İrlandalı karma dövüş sanatları ustası Conor McGregor da tartışmaya dahil oldu.

McGregor, “Eğer Tom Cruise bu meydan okumayı kabul edecek kadar erkekse, (şirketim) bu karşılaşmaya ev sahipliği yapmaya hazır. Cruise'ın filmlerdeki gibi böyle bir dövüşe cesareti var mı? Bekleyip göreceğiz” dedi.

?Kanadalı pop yıldızı Bieber 25 yaşında, Tom Cruise ise 56 yaşında. Ancak ‘Görevimiz Tehlike’ serisi gibi aksiyon filmlerinde oynayan Tom Cruise, tehlikeli sahnelerde dublör kullanmamasıyla biliniyor.

Tom Cruise henüz Justin Bieber'in teklifiyle ilgili yorum yapmazken, sosyal medya kullanıcılar maçı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

UFC’nin 22 Haziran’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.