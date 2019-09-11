Yeşilçam'ın 'iyi kalpli rol arkadaşı’ hayatını kaybetti!

Türk sinemasında oynadığı yüzlerce filmde ‘başrol oyuncusunun iyi kalpli rol arkadaşı’ olarak hafızalara kazınan Süleyman Turan (82) dün sabah Kadıköy’deki evinde hayatını kaybetti. Kapısına gelen gazeteleri almamasından şüphelenen komşularının ihbarı üzerine çilingir yardımıyla Turan’ın dairesine giren polisler usta oyuncunun cansız bedeniyle karşılaştı.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan oyuncunun iki önce vefat ettiği belirlendi. Oyuncu bugün Şakirin Camii’nden kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Torun için “Kıymetli sinema oyuncusu Süleyman Turan’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

SADECE OYUNCU DEĞİLDİ

Turan’ın oynadığı ilk film Osman Seden’in yönettiği ve Türkan Şoray, Tamer Yiğit, Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen‘in başrol paylaştığı “Sayın Bayan”dı. Sanat hayatına tiyatroyla başlayan Süleyman Turan, bir dönem dergi ressamı olarak çalıştı. Usta oyuncu, 1960’ların sonlarında AKŞAM Gazetesi’nde çizgi roman çizmeye başladı. Senaryolarını da kendisinin yazdığı çizgi roman ressamlığına Sabah Gazetesi’nde devam etti.

BİR DEĞERİMİZİ KAYBETTİK

HÜLYA KOÇYİĞİT: 1963’te Ses Dergisi’nin düzenlediği yarışmadan günümüze kadar dostluğumuz devam etti. Türk sineması bir değerini kaybetti.

EDİZ HUN: Çok yakındık Süleyman’la, birçok filmde beraber oynadık. Beraber girdik sinemaya ve bu yolculukta her daim birlikteydik.

TÜRKAN ŞORAY: Çok üzüldüm, sevdiğim bir insandı. Her şeyden öte çok da iyi bir insandı, bir dosttu. Çok üzüldüm aramızdan ayrıldığı için.

KEREM ALIŞIK: Ah benim insanları insan kalbiyle seven Süleyman ağabeyim. Istırabımı, acımı hangi dilde tercüme etsem üzüntümü anlatamayacağım...

KADİR İNANIR: Komple bir sanatçıydı. Biz onu çok seviyoruz. Hiçbir zaman ölmeyecek gönlümüzde. Türk halkı da onu hiçbir zaman unutmayacak.

HALE SOYGAZİ: Sevdiğim bir arkadaşımdı. Sinema festivallerinde, etkinliklerde karşılaşıp sohbet ederdik. Çok yönlü bir sanatçıydı.