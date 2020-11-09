Johnny Depp'in Hollywood kariyeri bitti

The Sun gazetesine açtığı ‘iftira’ davasını kaybeden ve eski eşi Amber Heard’e şiddet uygulayan Johnny Depp, Fantastik Canavarlar serisindeki Gellert Grindelwald rolünden ayrıldı. Kadrodan ayrılmasını yapım şirketinin istendiğini belirten Deep, karara itiraz edecek. Avukat Mark Stephens, “Bu durum Hollywood’daki kariyerine son verebilir” diye konuştu.