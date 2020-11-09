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09 Kasım 2020 Pazartesi 02:01 | Son Güncelleme:

Johnny Depp'in Hollywood kariyeri bitti

Johnny Depp'in Hollywood kariyeri bitti

Eski eşi Amber Heard'e şiddet uygulayan dünya starı Johnny Depp, The Sun gazetesine açtığı iftira davasını kaybetmişti. Son olarak da Fantastik Canavarlar serisindeki Gellert Grindelwald rolünden ayrılan oyuncu için Hollywood kariyeri bitti yorumu geldi.

The Sun gazetesine açtığı ‘iftira’ davasını kaybeden ve eski eşi Amber Heard’e şiddet uygulayan Johnny Depp, Fantastik Canavarlar serisindeki Gellert Grindelwald rolünden ayrıldı. Kadrodan ayrılmasını yapım şirketinin istendiğini belirten Deep, karara itiraz edecek. Avukat Mark Stephens, “Bu durum Hollywood’daki kariyerine son verebilir” diye konuştu.

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