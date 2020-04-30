Johnny Depp ve Amber Heard'in olaylı boşanma davasında yeni kayıtlar

Amber Heard’ın eski eşinin kendisine vurarak, saçlarını yolarak ve boğmaya çalışarak şiddet uyguladığını iddia ettiği 21 Mayıs 2016’da akşam saat 8.30’da yapılan arama kaydı mahkemede paylaşıldı.

ACİL SES KAYDI

911 acil aramada, ismi bilinmeyen bir kadının, “Merhaba, şu anda 849 Broadway'de Doğu binasında gerçekleşen bir saldırıyı bildirmem gerekiyor, bir çatı katında. Oraya birini gönderin lütfen” dediği duyuldu.

Johnny Depp’in avukatı Adam Waldman, bu acil çağrının bir aldatmaca olduğunu iddia ederek, “Bay Depp'e polisleri arayarak tuzak kurdular” dedi.

DEPP'İN ORTAYA ÇIKAN YALANI

Johnny Depp, başından beri Amber Heard’a şiddet uyguladığı iddialarını reddediyor ve asıl Heard’ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürüyor.

Depp, boşanma davasında, 2015 yılında evlenmelerinden sadece bir ay sonra yaşanan kavgada Amber Heard’ın kendisine votka şişesi fırlattığını, bunu sonucunda parmağını kestiğini söylemişti. İngiltere’deki duruşmada Depp’in yanlış beyanda bulunduğu, şahsi doktoru David Kipper’e attığı iki mesajda parmağını kendisinin kestiğini söylediği ortaya çıkmıştı.

PARMAĞINI KENDİ KESMİŞ

Johnny Depp, ABD’de görülen davada parmağının kesilmesinden eski eşini sorumlu tutmuştu. İngiltere’deki dava ise The Sun gazetesinin Depp’i ‘eş dövücü’ diye niteleyen manşetinin ardından ‘yayın yoluyla hakaret’ suçlaması yöneltilmesi üzerine başlamıştı. Ancak Depp’in 7 Mart 2015’te doktoruna, “Orta parmağımın üst kısmını kestim. Ne yapmalıyım? Elbette, hastaneye gitmek dışında… Onunla (Amber Heard) her şeye atladığım için çok utanıyorum” şeklinde mesaj gönderdiği, 12 gün sonra ise, “Her şey için çok teşekkürler. Parmağımı bir daha asla kesmemem gerektiğini hatırlatmak için sol orta parmağımı kestim! Seni seviyorum kardeşim” mesajı yazdığı belirlenmişti. Ayrıca aynı kavgada Depp’in, Heard’ın giysisini yırttığı, boğazını sıktığı ve ittiği de öne sürülmüştü.

SES KAYITLARI ÇIKTI

Depp ile Heard'ın 2015 yılında başlayan evlilikleri, 2017 yılında şiddet haberlerinin ardından olaylı şekilde bitmişti.

Heard, evliliklerinde sürekli olarak şiddet gördüğünü ifade etmiş, çift, 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşmasına varmıştı. Daha sonra Depp asıl şiddete uğrayanın kendisi olduğunu söyleyerek 50 milyon dolar tazminat talebiyle karalama davası açmıştı.