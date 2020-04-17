Johnny Depp sosyal medyaya girdi, 1 saatte 1 milyon takipçiyle rekor kırdı!

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, artık Instagram’da. 1 saatte 1 milyon takipçiye ulaşan 56 yaşındaki oyuncu sosyal medyanın gündemine oturdu. Hesabını açıp, hayranlarını selamladıktan kısa süre sonra takipçisi artmaya başlayan Depp, mumlarla çevrili bir yerde çekilmiş fotoğrafını yayınladı ve fotoğraf 1 milyonun üzerinde beğeni aldı. Depp fotoğrafın ardından ise bir video yayınladı…

Depp, corona virüsü salgınında kendini karantinaya alabilen insanların bir nebze şanslı olduğunu ima ederek, “Sokakta korunmasız, yuvasız, kendini izolasyona alma şansı olmadan yaşayan birçok insan var. Bu nedenle bu karanlık dönemde birbirimize, sevdiklerimize ve dünyaya yardım etmeye ihtiyacımız var” dedi.

Takipçilerini evde ve güvende kalmaları konusunda uyaran Depp, “Sevdiklerimize yakın olma şansı bulduğumuz bu zamanları iyi kullanmalısınız. Yazı yazın, okuyun, resim yapın, düşünün, telefonunuzla film çekin, bir enstrüman öğrenin. Enstrümanınız yoksa kendinize bir tane yapın. Etrafınızdaki her

şey ses çıkarır, bunları kaydedin ve keşfedin” diyerek hayranlarını cesaretlendirdi. Son birkaç yıldır Jeff Beck ile müzik çalışmalarını sürdüren Depp, “Kafanızın içini meşgul tutun, bunu atlatacağız” diyerek pozitif mesaj vermeyi ihmal etmedi.