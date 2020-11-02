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02 Kasım 2020 Pazartesi 15:37 | Son Güncelleme:

Johnny Depp iftira davasını kaybetti

Johnny Depp iftira davasını kaybetti
AA

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, "eşini dövdüğü" iddia edilen bir haber nedeniyle Sun gazetesi aleyhine iftira davası açmıştı. Depp, davayı kaybetti.

Kararı veren Londra'daki Yüksek Mahkemenin yargıcı Andrew Nicol, Sun'ın haberinin "büyük ölçüde doğru olduğunun" kanıtlandığını belirtti.

Yargıç, tarafların dile getirdiği 14 olayı ve davacının ileri sürdüğü kapsayıcı mülahazaları detaylı bir şekilde inceleyerek bu sonuca ulaştığını ifade etti.

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'ın savunma ekibinden yapılan açıklamada, hükmün sürpriz olmadığı belirtilerek çok yakında ABD'deki mahkemeye de güçlü kanıtlar sunacakları kaydedildi.

Sun gazetesinin açıklamasında, "Aile içi şiddet mağdurları asla susturulmamalı. Yargıca davayı dikkatle incelediği, Amber Heard'e de mahkemede ifade verme cesareti gösterdiği için teşekkür ederiz." denildi.

Gazetenin haberinde de hükme ilişkin "basın özgürlüğü için müthiş bir zafer" ifadesi kullanıldı.

- Davanın geçmişi

Sun gazetesi, 27 Nisan 2018'de 57 yaşındaki Depp'in, Heard'ü dövdüğünü öne süren bir haber yayımlamıştı. Depp kendisi için "karısını döven koca" ifadesini kullanan gazeteye iftira davası açmıştı.

Geçen temmuz ayında 16 gün süreyle görülen duruşmalarda hem Heard hem de eski çiftin arkadaşları, akrabaları ile birkaç eski ve mevcut çalışanı dinlenmişti.

İddiaları reddeden Depp'in avukatı David Sherborne, davanın müvekkilinin "adını temize çıkarmak" için açıldığını söylemişti.

Sun gazetesi ise savunmasında Depp'in karısına düzenli ve sistematik olarak kötü davrandığı konusunda hiçbir şüphe olmadığını, "karısını döven koca" nitelendirilmesinin tamamen doğru olduğunu ileri sürmüştü.

Depp ve Heard, yaklaşık 15 ay evli kaldıktan sonra Mayıs 2016'da ayrılmıştı.

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