Jet Sosyete'nin Alara'sı Ecem Uzun'a yeni dizi piyangosu!

Uzun süredir Acun Medya’da Exxen ile ilgili farklı projeler bulmak amacıyla toplantılar yapılıyor ve çeşitli projeler üretiliyor. Dizilerin de bu platformda önemli bir yer tutacağı gelen bilgilerden anlaşılıyor.

Most Yapım tarafından hazırlanmakta olan Şeref Bey isimli dizinin bilgileri gelmeye devam ediyor. Songül Öden ve Haluk Bilginer’in buluşacağı bu yapıma yeni bir oyuncu daha katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre, Ecem Uzun kadroya dahil olan isimler arasında yerini aldı. Oyuncu, tv8’in kardeş kuruluşu Exxen’de de boy gösterecek.

Ecem Uzun, 2005 yılından bu yana ekranlarda çeşitli rollerde bulundu. Aliye dizisinde Gülsüm olarak dikkat çeken oyuncu, Küçük Sırlar’da ise Meriç karakterine hayat vermişti. Ecem Uzun, önceki 3 sezon ise Jet Sosyete dizisinde Alara olarak ekrandaydı.