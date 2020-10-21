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  • Jet Sosyete'nin Alara'sı Ecem Uzun'a yeni dizi piyangosu!
21 Ekim 2020 Çarşamba 16:57 | Son Güncelleme:

Jet Sosyete'nin Alara'sı Ecem Uzun'a yeni dizi piyangosu!

Jet Sosyete'nin Alara'sı Ecem Uzun'a yeni dizi piyangosu!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 2021 yılında hayata geçirmeyi planladığı Exxen isimli platform için hazırlıklar devam ediyor. Ilıcalı, iddialı işlerle ismine yakışır bir platform ortaya çıkartmak için tüm ekibiyle son sürat çalışıyor ve kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor.

Uzun süredir Acun Medya’da Exxen ile ilgili farklı projeler bulmak amacıyla toplantılar yapılıyor ve çeşitli projeler üretiliyor. Dizilerin de bu platformda önemli bir yer tutacağı gelen bilgilerden anlaşılıyor. 

Most Yapım tarafından hazırlanmakta olan Şeref Bey isimli dizinin bilgileri gelmeye devam ediyor. Songül Öden ve Haluk Bilginer’in buluşacağı bu yapıma yeni bir oyuncu daha katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre, Ecem Uzun kadroya dahil olan isimler arasında yerini aldı. Oyuncu, tv8’in kardeş kuruluşu Exxen’de de boy gösterecek.

Ecem Uzun, 2005 yılından bu yana ekranlarda çeşitli rollerde bulundu. Aliye dizisinde Gülsüm olarak dikkat çeken oyuncu, Küçük Sırlar’da ise Meriç karakterine hayat vermişti. Ecem Uzun, önceki 3 sezon ise Jet Sosyete dizisinde Alara olarak ekrandaydı.

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