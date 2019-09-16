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  3. Jet Sosyete yeni sezonda büyük sürprizler!

Jet Sosyete yeni sezonda büyük sürprizler!

Jet Sosyete yeni sezonda büyük sürprizler!

puhutv'ye transfer olan Jet Sosyete'nin 3. sezonundan ilk kareler geldi. Jet Sosyete'nin merakla beklenen yeni sezonunda izleyicileri büyük sürprizler bekliyor.

Yeni sezonda puhutv'de ekrana gelecek olan Jet Sosyete için geri sayım başladı. 50 dakikalık bölümler halinde ekrana gelecek olan Jet Sosyete'nin 3. sezon çekimlerinden ilk kareler de yayınlandı.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren, Ayşenil Şamlıoğlu, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin'in paylaştığı yapımın merakla beklenen yeni sezonunda izleyicileri büyük sürprizler bekliyor.



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