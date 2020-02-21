Jet Sosyete tıkandı: Çok yakında yayından kalkabilir!

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

Ben bugüne kadar Gülse Birsel’in tüm dizilerini takip eden bir seyirci olarak; dizi kadrosunun hiçbir dizide olmadığı kadar iyi olduğunu ancak senaryo ve bölümlerde bir eksiklik olduğunu düşünmekteyim.

Devamlılık konusunda bir kere daha düşünmelerini öneririm.

Eskiden her hafta merakla beklediğimiz dizi, bizi kendine çekemedi.

Bu muhteşem kadroyla çok iyi şeyler yapılabilir.

Ancak tıkandılar bir noktada.

Acil senaryonun yeniden ele alınması gerekiyor .

Yoksa çok yakında yayından kalkabilir.

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