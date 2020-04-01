'Jet Sosyete' oyuncuları Gülse Birsel, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt'tan 'Evde Kal' çağrısına tam destek!
‘Jet Sosyete' dizisinin oyuncuları Gülse Birsel, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt, Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "Evde kal" çağrısına destek verdi.
Birsel, "Tabii ki evdeyiz. 'Ben evde sıkılıyorum' diyenleri de çok anlamıyorum. Tabii ki sıkılıyoruz ama bence şu an dünyada yapılabilecek en iyi şey sıkılmak" dedi. Hasibe Eren ise “Gülse'nin dediği gibi, sıkılın ama evde oturun" ifadelerini kullandı.