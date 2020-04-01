'Jet Sosyete' oyuncuları Gülse Birsel, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt'tan 'Evde Kal' çağrısına tam destek!

Birsel, "Tabii ki evdeyiz. 'Ben evde sıkılıyorum' diyenleri de çok anlamıyorum. Tabii ki sıkılıyoruz ama bence şu an dünyada yapılabilecek en iyi şey sıkılmak" dedi. Hasibe Eren ise “Gülse'nin dediği gibi, sıkılın ama evde oturun" ifadelerini kullandı.