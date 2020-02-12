Jet Sosyete 3. sezonuyla Tv'de ilk kez yayınlanıyor! Jet Sosyete oyuncuları kimler, konusu nedir?

12 Şubat Çarşamba akşamı televizyonda ilk kez Star Tv’de yayınlanan Jet Sosyete dizisi 3. sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Cengiz Bozkurt, Enis Arıkan, Derya Karadaş, Sarp Apak gibi isimlerin yer aldığı Jet Sosyete dizisinin senaryosu Gülse Birsel’e ait. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizininin 3. sezonu Puhu Tv ekranlarında izleyicilere sunulmuştu. Jet Sosyete oyuncuları ve konusu ile ilgili ayrıntılı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

JET SOSYETE NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Gülse Birsel imzalı, puhutv Orijinal komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, puhutv.com’da yayınlanmasının ardından 12 Şubat Çarşamba günü 20.00'da Star’da tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

JET SOSYETE 1. BÖLÜM ÖZETİ

Yazarlık macerası başlayan Gizem, NTV'de Gece Gündüz'e katılır. Safiyeler'e taşınan Şennur, Jet Sosyete'ye giriş yaparken Cengiz dürüm sevdası yüzünden sosyal medya linciyle karşı karşıya kalır.

JET SOSYETE OYUNCULARI

Jet Sosyete’nin oyuncu kadrosunda, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin gibi oyuncular yer alırken yönetmen koltuğunda Hakan Algül yer alıyor.

JET SOSYETE KONUSU NE?

Özpamuk Tekstil'in sahibi Cengiz Özpamuk, oğlu Ozan'ı genel müdürlükten alır ve şirketin en alt kademesinde çalışan Yaşar Yüksel'i şirkete genel müdür yapar. Görevden alınan Ozan, Jetset Konakları'ndaki genel müdür villasını boşaltır ve yan villada oturan ailesinin yanına taşınır. Ayazağa'da bir gecekonduda yaşayan Yüksel ailesi ise Ozan'dan boşalan villaya yerleşir. Yaşar Yüksel moda sektöründe kendisini kanıtlamaya çalışırken ailesi sosyeteye girmeyi amaçlar.