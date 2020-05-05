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  3. Jessica Alba Instagram'dan Yasemin Özilhan'ı takip etti

Jessica Alba Instagram'dan Yasemin Özilhan'ı takip etti

Jessica Alba Instagram'dan Yasemin Özilhan'ı takip etti

Dünyaca ünlü oyuncu Jessica Alba, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan'ı takip etti. Instagram'da 18 milyonu aşkın takipçisi bulunan Alba'nın bu hamlesi şaşırttı.

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren Yasemin Özilhan, oyunculuğa ara vermişti. Şimdilerde çeşitli markalar için koleksiyon hazırlayan ve sosyal medyayı aktif bir şekilde Yasemin Özilhan, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

JESSICA ALBA, YASEMİN ÖZİLHAN'I TAKİP ETTİ

Özilhan'ın paylaşımları Hollywood yıldızı Jessica Alba'nın da gözünden kaçmadı. Alba, Instagram hesabından Özilhan'ı takip etmeye başladı.


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