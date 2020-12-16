Jese Rodriguez'in sevgilisi Aurah Ruiz itiraflarda bulundu!

PSG tarafından sözleşmesi feshedilen Jese Rodriguez'in sevgilisi Aurah Ruiz, verdiği bir röportajda sevgilisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ruiz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'2 ayda bir benimle birlikte olmak için aradı ve her birlikteliğimiz 48 saat boyunca sürdü. Benim yanımdan ayrıldıktan sonra başka kadınların yanına gittiğini biliyordum. İlerleyen süreçte başka biriyle ilişkim başladı ve Jese'yle olan duruma son vermek istedim. Bunu söyledikten sonra bu kez benimle 3 günde bir iletişime geçti ve bu durum iki yıl sürdü.

O dönem çok şey yaşadım. Onunla ilgili çok şey düşündüm ve sonrasında ne tür bir ilişki kurmak istediğimi buldum. Partnerimi kimseyle paylaşmadığım normal bir ilişki istiyordum. PSG, ilişkimiz nedeniyle Jese'nin sözleşmesini feshetmedi. Jese, daha çok forma giyeceği bir takımda oynamak istiyor ve PSG'den ayrıldığı için mutlu. Geçmişte yaşadıklarımız benim için bir yük ve unutması zor ancak bunu öğrendim. Tanınmış bir futbolcuyla beraber olmak, muhtemelen başıma gelen en kötü şey'