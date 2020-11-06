Jennifer Lopez'in Mevlana paylaşımı Türk takipçilerini harekete geçirdi!

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı 'Mevlana' paylaşımıyla adından söz ettirdi. Lopez, Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Her nereye gidersen, oranın ruhu ol" sözünü Instagram hesabından yayınladı.

51 yaşındaki Jennifer Lopez'in gönderisi Türk takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Sosyal medyada şarkıcıya binlerce beğeni ve yorum geldi.