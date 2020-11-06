06 Kasım 2020 Cuma 16:39 | Son Güncelleme:
Jennifer Lopez'in Mevlana paylaşımı Türk takipçilerini harekete geçirdi!
Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, Türklerin ilgisini çeken bir paylaşımda bulundu. Lopez, Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Her nereye gidersen, oranın ruhu ol" sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı 'Mevlana' paylaşımıyla adından söz ettirdi. Lopez, Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Her nereye gidersen, oranın ruhu ol" sözünü Instagram hesabından yayınladı.
51 yaşındaki Jennifer Lopez'in gönderisi Türk takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Sosyal medyada şarkıcıya binlerce beğeni ve yorum geldi.