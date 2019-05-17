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Jennifer Lopez'in Antalya konseri bilet fiyatı belli oldu

Jennifer Lopez'in Antalya konseri bilet fiyatı belli oldu

Antalya’da konser verecek olan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’i sahnede izlemeye ve dinlemek isteyenler 2 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda.

Latin müziğinin sevilen isimlerinden Jennifer Lopez, yedi yıl sonra Türk hayranlarıyla buluşacak. Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı, 6 Ağustos'ta Antalya'daki bir otelde sahne alacak.

Şarkılarının yanı sıra kıvrak danslarıyla da hayranlarını mest edecek olan 49 yaşındaki sanatçının konserinin biletleri satışa sunuldu. Lopez'in konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı. Posta’nın haberine göre konseriyle Antalya'yı sallayacak olan 'JLo'yu dinlemenin bedeli 2 bin lira.

Rekor fiyatlı konser biletinden alanlar, gecede yalnızca içecekleri ücretsiz temin edecek. Ayrıca bu ücrete otelde konaklamak da dahil değil… Dünyaca ünlü yıldızın konser biletlerinin fiyatının yanı sıra kulis istekleri de ortaya çıktı.

Kalacağı odanın sıcaklığının 26 derece olmasını isteyen Lopez, kulisinin ve otel odasının da baştan başa beyazlar içinde olmasını talep ediyor.

JLo, beyaz ve kırmızı güllerle beyaz zambakların kulisinden eksik edilmemesini istiyor. Odanın greyfurt ve limon çiçeği kokulu mumlarla donatılmasını arzu eden Lopez; atıştırmalık olarak çekirdek, patates cipsi ve çikolatalı kurabiyeden vazgeçmiyor. Otel çalışanlarının bilgilerini önceden asistanı aracılığıyla elde eden JLo, konaklayacağı süre zarfında katta kuş uçurtmuyor ve bilgi sızdırıldığı takdirde otel çalışanını işten bile kovdurabiliyor.

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