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  3. Jennifer Lawrence, Cooke Marone ile yarın nikah masasına oturuyor

Jennifer Lawrence, Cooke Marone ile yarın nikah masasına oturuyor

Jennifer Lawrence, Cooke Marone ile yarın nikah masasına oturuyor

Hollywood 'un ünlü oyuncularından Jennifer Lawrence, ilk görüşte aşık olduğunu dile getirdiği nişanlısı Cooke Marone ile yarın nikah masasına oturuyor.

Son olarak X-Men: Dark Phoenix filminde canlandırdığı Raven / Mystique karakteriyle seyirci karşısına çıkan Jennifer Lawrence (29) ve sanat galerisi sahibi nişanlısı Cooke Maroney (34) yarın ABD'nin en küçük eyaleti Rhode Islandda evleniyor. Çiftin 150 kişiyi davet ettiği düğünün yapılacağı mekan ve saat bilgisi gizli tutuluyor.

"GURUR DUYUYORUM"

Eylülde New York Evlenme Bürosu'nda görülen çift, şubatta nişanlandıklarını açıklamıştı. Oscar’lı oyuncu, nişanlısıyla ilgili, “O hayatımda tanıdığım en mükemmel insan. Dolayısıyla yakında bir Maroney olmaktan gurur duyuyorum” demişti.

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