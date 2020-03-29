Jennifer Grout kimdir, kaç yaşında? ABD'li şarkıcı Jennifer Grout Ayet-el Kürsi okudu! Herkesi hayran bıraktı!

Jennifer Grout kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Seneler önce katıldığı bir yarışma ile adını duyuran Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu. Grout'un videosu sosyal medyada hızla yayıldı ve dinleyenleri kendine hayran bıraktı.

JENNIFER GROUT KİMDİR?

"Kur'an-ı Kerim okunuşu kendi başına bir sanattır" diyen Jennifer Grout, Arap müzik öğretmeninin Kur'an okunuşlarını dinlemesini önerdiğini ve birçok Arap müzik ikonunun Kur'an'ı okumaya başladığını da söyledi. İşte Jennifer Grout hakkında merak edilenler;

21 Mayıs 1990 tarihinde doğan Jennifer Grout ABD'li ünlü şarkıcıdır. Jennifer Grout 30 yaşındadır.

Jennifer Grout Arizona eyaltinde Mesa'da doğdu ve Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde üniversite eğitimini tamamladı. Piyanist ve kemancı bir ailenin kızı olan Jennifer Grout5 yaşında müzik eğitimi almaya başladı.2012 yılında Fas'a yaptığı yaz gezisinden sonra Jennifer Grout, Arapça ve Amazigh kültürü ve müziği ile ilgilenmeye başladı.2013'te Got Talentand'da finalist olarak yarıştı.

Faslı bir adamla evlenen Jennifer Grout'un kocasıyla tanıştıktan sonra Müslüman olduğu bilinmektedir. Jerrifed Grout, Facebook'ta yaptığı bir paylaşımında ise şöyle dedi:

"Ayet el Kürsî'yi okuduğumdan sonra merak eden herkes için, evet, ben Müslümanım; 2013'te Fas'ta İslam'ı kabul ettim.'