James Bond'un yıldızı Olga Kurylenko koronavirüsten kurtuldu! İşin sırrını böyle anlattı

James Bond filmiyle adını duyuran ünlü oyuncu Olga Kurylenko, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından “Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım” diyerek virüse yakalandığını duyurmuştu. Ünlü oyuncu koronavirüsten kurtuldu. Kurylenko, iyileştiğini “Tamamen iyileştim. Bir hafta boyunca kötü hissediyordum, çoğunlukla yataktaydım ve uyudum. Ateşim vardı ve başım çok ağrıyordu. İkinci hafta ateşim düştü fakat hafif bir öksürük başladı, çok yorgun hissettim. İkinci haftanın sonuna kadar kendimi tamamen iyi hissetmeye başladım.” sözleriyle ifade etti.

Karantina günlerinde beslenmesine çok özen gösteren Kurylenko , “En çok tükettiğim gıda sarımsak oldu” diye bir açıklama yaptı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bol bol sarımsak tüketen Olga Kurylenko, sözlerine şunları ekledi: “Sarımsağın yanı sıra bol su tükettim. Suyun içerisine de limon koydum.”