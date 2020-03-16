James Bond'un yıldızı Olga Kurylenko koronavirüse yakalandığını duyurdu!

Kendisini karantinaya aldığını belirten 40 yaşındaki yıldız, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşıp eve kapandığını yazdı: "Corona virüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın" dedi.

OLGA KURYLENKO KİMDİR?

Rus asıllı Olga Kurylenko, 13 yaşındayken keşfedildi. 2005 yılında oyunculuğa başlayan güzel oyuncu, başrolünü Daniel Craig ile paylaştığı 'James Bond' serisinin filmlerinden biri olan 'Quantum of Solace' ile şöhreti yakaladı.

Kariyerine 'Son Savaşçı', 'Unutulan Topraklar', 'Yedi Psikopat' ve 'Aşkın İzleri' gibi filmlerle devam eden oyuncu, daha sonra televizyon yapımlarında da boy gösterdi.

Güzel oyuncu, Russell Crowe'un Çanakkale'de çektiği 'Son Umut' (Water Diviner) filminde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmazla birlikte 'Ayşe' rolünü oynamıştı.

Geçtiğimiz hafta da Avusturalya'da hastalandıklarını açıklayan Tom Hanks, kendisi ve eşi Rita Wilson'ın corona virüsüne yakalandığını duyurdu.