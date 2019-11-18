Jale Birsel kimdir, kaç yaşındaydı? Yıldız Kenter'in arkadaşı Jale Birsel hayatını kaybetti

“Jale Birsel kimdir?” sorusu araştırılıyor. 92 yaşındaki Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak hayatını kaybetti. Birsel, dün akşam yaşamını yitiren Yıldız Kenter ile konservatuarda aynı sınıftaydı. Haberimiz içerisinden usta oyuncu ile ilgili merak edilenleri öğrenebilirsiniz.

JALE BİRSEL HAYATINI KAYBETTİ

92 yaşındaki Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak hayatını kaybetti.

JALE BİRSEL KİMDİR?

1949 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümü başarıyla bitirdi. Hemen ardından “Yalancı” adlı oyunundaki Beatrice rolüyle Devlet Tiyatrosunda yerini aldı. 38 Yıl boyunca (emekli olana dek) Komedi – Dram, Genç – İhtiyar, Küçük – Büyük, Yerli – Yabancı demeden verilen her rolün üstesinden gelip seyircilerin, eleştirmenlerin bol bol alkışlarını ve beğenilerini kazandı.