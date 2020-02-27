Jackie Chan koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
Dünyaca ünlü aktör Jackie Chan'in geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Oyuncu, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Katıldığı bir ortamda koronavirüs teşhisi konulan bir kişi yüzünden karantinaya alındığı öne sürülen Jackie Chan, iddialara yanıt verdi. Koronavirüse karşı panzehir geliştiren kişiye 142 bin dolar ödül vereceğini açıklayan Jackie Chan, sosyal medya hesabından şunları dile getirdi:
"Endişeleriniz için teşekkürler! Güvendeyim ve çok sağlıklıyım. Lütfen endişelenmeyin, karantinada değilim. Umarım herkes de güvenli ve sağlıklı kalır!"