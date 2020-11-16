İzzet Yıldızhan'ın İzmir'deki ofisi depremde hasar görmüştü... Yıkım kararı çıktı!

İzzet Yıldızhan, ailesiyle birkaç yıl önce yerleştiği İzmir'de iki hafta önce yaşanan depremle ilgili konuştu. Yıldızhan, ”Yaşadığımı kabusu ifade edemem. Çocuklarda çok büyük koru yaşadılar. O sırada sadece çocuklarımı düşündüm. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve yaralılara büyük geçmiş olsun. İzmir ve Türkiye'mize de büyük geçmiş olsun “ dedi.

'OFİS YIKILACAK'

Bayraklı’da yıkılan binanın yanında bulunan ofisinin yıkım kararının çıktığını söyleyen şarkıcı, “Ofisimizin bulunduğu binada büyük hasar aldı, alacaklarımızı ofisten aldık, sonrasında orası da yıkılacak” diye konuştu.

'10 TANE ARABAM ENKAZIN ALTINDA KALSA NE OLACAK'

Depremde yıkılan binanın enkazında arabasının kaldığı yönündeki soruya ise “Böyle şeyleri önemsemem, can önemli, 10 tane arabam enkazın altında kalsa ne olacak” diye cevap verdi.

Deprem sonrası kendisi ve ailesinin sağlık durumu hakkında konuşan İzzet Yıldızhan, "İşlerimden dolayı otelimdeydim. Deprem sırasında insanın aklına tek gelen şey çocukları oluyor. O panik ve korkuyla çıkıp, onların yanına nasıl gittiğimi bir Allah bilir. Çocuklarım hala kendine gelemedi, herkes ağlıyor" demişti. Büyük endişe yaşayan İzzet Yıldızhan, "Ofisimin yanındaki bina yıkıldı. Tek duam, kimsenin canına bir zarar gelmemesi" ifadelerini kullanmıştı.