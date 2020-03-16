İzzet Yıldızhan: Ben 20 yaş küçük birini sevebilirim ama kızım sevemez!

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkındaki yaş farkı üzerine sorular üzerine Yıldızhan "Yaş farkını kaldırın bu konulardan. İnsanlar birbirini sevebilir, ben 20 yaşında birini de sevebilirim. Ben ilişkilerimde yaş sınırı koymuyorum, sevebilirim bu normal bir şey o da beni sevebilir ama ben kızımı 20 yaş büyük birine vermem. Benim kızım kalkacak, 20 yaş büyük biriyle arkadaşlık yapacak böyle bir şey olamaz. Benim kızım arkadaşlık yapamaz" dedi.