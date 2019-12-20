İzzet Özilhan'dan eşi Yasemin Özilhan'a destek: Özlemişim seni ekranda seyretmeyi

Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle yıllar sonra dizilere dönen Yasemin Özilhan, konuşulmaya devam ediyor. Dün akşam Mucize Doktor dizisindeki performansıyla sosyal medyayı sallayan Özilhan'a adeta mesaj yağdı. Bu mesajlar içinde en dikkat çekeni ise güzel oyuncunun eşi İzzet Özilhan'dan geldi.

'ÖZLEMİŞİM EKRANDA SEYRETMEYİ'

İzzet Özilhan, Yasemin Özilhan'ın bir sahnesini Instagram hesabından paylaşarak, "Ellerine sağlık, emeğine sağlık, melek gibiydin. Özlemişim seni ekranda seyretmeyi" dedi. Bu sözlere kayıtsız kalmayan Yasemin Özilhan ise, "Seni çok seviyorum" mesajını yazdı.