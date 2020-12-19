İzleyici mest oldu! Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın başrollerini oynadığı Akrep dizisi sosyal medyaya damga vurdu

Yapımcılığını İrfan Şahin’in, yönetmen koltuğunda gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu ise Erkan Birgören’in kaleme aldığı Akrep dizisi ikinci bölümü ile ekrana getirildi. Türk televizyonlarına hızlı bir giriş yapan Akrep dizisinin başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya’lı rol alıyor.

Twitter’da büyük ilgi gören Akrep dizisi ikinci bölümünde Ferda’nın Merve ile taziye ziyaretine gelmesinden rahatsız olan Perihan sert bir tepki veriri ancak kendisi zor duruma düşer. Torunlarının sorular karşısında terlerken Hacer, Ferda ile Fikret’in samimi hallerini görür. Perihan, Merve ile Ece’nin oyun oynamasından rahatsız olur ve tatsızlık çıkarır. İkili arasında yaşanan arbede Merve merdivenlerden düşer. Bu olay Perihan ve Ferda arasındaki gerilimi daha da yükseltir.

Fikret, Perihan ile olan konuşmasının ardından Aras’tan bilgi almak için harekete geçer. Ferda, Merve ve Aras arasındaki ilişkinini planlarını aksatacağını düşünür ve kızına Duru ve Aras arasında bir şeyler olduğunu söyler.

Ferda, Duru ve Şahin’in davetini geri çevirmeyerek malikaneye gider o esnada Perihan fenalaşır ve hastaneye kaldırılır. Ferda ise planını gerçekleştirmenin mutluluğu ile Perihan’o hastanede yalnız bırakmaz hep yanında durur.

Merve, Aras ile arasında olan sorunlardan dolayı çok öfkelidir ve Duru ile konuşur. Duru, Aras ve Merve’nin komşu olduğu gerçeğini öğrenir. Öte yandan Perihan ve Ferda arasında hastanede geçmişleri nedeniyle bir gerilim yaşanır.

Ferda’ya karşı hissettikleri ve Perihan’ın söyledikleri arasında kalan Fikret ‘Berna’yı sen mi öldürdün. Yoksa Aras mı?’ sorusuyla Ferda’ya büyük bir şok yaşattı.