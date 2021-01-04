İzleyenlere 'bu kadar da olmaz' dedirtti! Yasak Elma'ya damga vıram Yıldız ve Şahika kavgası

Fox TV'nin entrika dozu yüksek dizisi Yasak Elma yayınlanan bölümleri ile izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.



Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın rol aldığı Yasak Elma dizisi 92. bölüm fragmanı yayınlanırken ağızları açık bırakacak gelişmeler de yaşandı.

Şahika, Ender ve Yıldız'dan kurtulabilmek için Zehra'ya Halit Argun cinayetini anlatır. Şahika, 'Babanı Yıldız ve Ender öldürdü. Onu merdivenlerden ittiler. Ben de oradaydım ve her şeyi gördüm' itirafı Zehra'yı şoke eder.

Zehra, babasının katilleri olan Yıldız ve Ender için harekete geçerek onların cezaevine girmesini sağlar.

Şahika'nın sevinci kursağında kalır çünkü cinayet şüphesiyle o da tutuklanarak Yıldız ve Ender'in yanına gider. Şahika'yı karşısında gören Ender ve Yıldız ise sinirlerine hakim olamayarak saldırıya geçer. Yıldız bir anda Şahika'nın saçlarına yapışır ve koğuşta ortalık bir anda karışır.



