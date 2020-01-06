İzel ve yeni sevgilisi Hakan Verbiç'ten sokak ortasında dans şov!

Geçen sene hem müzik dünyasına geri dönen hem de müzisyen Hakan Verbiç'le aşka adım atan sanatçının keyfi yerinde. Kısa süre öncesine kadar ilişkilerini kabul etmeyen 'arkadaşız' diyen ikili önceki akşam Harbiye'de görüntülendi. İzel, “Ben 2020 ile anlaşma yaptım, benim yılım olacak, çok büyük beklentilerim var” diyen İzel'in mutluluğu gözlerine yansıyordu.

Öte yandan İzel ve Hakan Verbiç ilk kez kameralardan kaçmadı. Bir ara sokak ortasında sevgilisiyle dans eden İzel meraklı bakışlara da aldırış etmedi. Ünlü şarkıcının bir hayli keyifli olduğu görüldü.