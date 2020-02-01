İzel, Hakan Verbiç ile aşk yaşıyor mu? İddialara yanıt verdi

Verbiç’in yakın dostu olduğunu anlatan İzel, çıkan haberler nedeniyle kısmetinin kapıldığına dair sitemde bulundu. İzel, “Hayatımda tek eksik aşk. Âşık olmak istiyorum. Aradığım bir erkek özeliği yok. Eskiden özelliği arardım “Genç olsun, yakışıklı olsun” diye. Şimdi öyle bir arayışta değilim. Kendisinde istediğim tek şey sadece beni sevsin yeter” dedi.