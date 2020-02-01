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  3. İzel, Hakan Verbiç ile aşk yaşıyor mu? İddialara yanıt verdi

İzel, Hakan Verbiç ile aşk yaşıyor mu? İddialara yanıt verdi

İzel, Hakan Verbiç ile aşk yaşıyor mu" İddialara yanıt verdi

Hakan Verbiç ile aşk yaşadığı iddia edilen İzel, hayatında kimsenin olmadığını söyledi.

Verbiç’in yakın dostu olduğunu anlatan İzel, çıkan haberler nedeniyle kısmetinin kapıldığına dair sitemde bulundu. İzel, “Hayatımda tek eksik aşk. Âşık olmak istiyorum. Aradığım bir erkek özeliği yok. Eskiden özelliği arardım “Genç olsun, yakışıklı olsun” diye. Şimdi öyle bir arayışta değilim. Kendisinde istediğim tek şey sadece beni sevsin yeter” dedi.


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