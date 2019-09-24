İzel, eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı ile boşanması hakkında ilk kez konuştu

Nişantaşı'nda görüntülenince muhabirlerle ayaküstü sohbet eden İzel, eski sevgilisi Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın boşanmasına üzüldüğünü söyledi.

"AYIP ETMİŞ"

İzel, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Boşanmalarına çok üzüldüm. Çok tatlılardı. Ama vardır bir bildikleri. Ferhat Göçer de çok ayıp etmiş. Benim tepkim daha fazla olurdu. Kız bir şey demeden gitmiş, ben masanın örtüsünü de alır giderdim herhalde. Hiç yakışmadı bence Ferhat’a"