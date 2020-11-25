İyi Günde Kötü Günde'nin yıldızı Ozan Dolunay yeni imajıyla Menajerimi Ara'da

Her hafta ünlülerin ve menajerlerinin hayatlarından farklı hikayelerle izleyicisinin karşısına çıkan ‘Menajerimi Ara’nın 29 Kasım Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümüne Ozan Dolunay sürprizi var. Ozan Dolunay, sosyal medya üzerinden konuştuğu bir kadının mesajlarını ifşa etmesi korkusuyla, Feris’e (Canan Ergüder) koşacak.

Oyuncuların sürekli göz önünde olmalarının hayatlarını nasıl etkilediğini anlatan, menajerlerin bu durumun yarattığı krizleri çözmek için neler yaptığını gösteren ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümüne Ozan Dolunay konuk olacak.

Feris’in oyuncusu olarak diziye konuk olan Dolunay’ın başı sosyal medyada mesajlaştığı bir kadınla derde giriyor. Mesajlarının ifşa edilmesi korkusuyla Feris’ten yardım isteyen Dolunay’ın başına gelenler bir yandan da başka krizlerin çözülmesine yardımcı olacak.