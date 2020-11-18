İyi Günde Kötü Günde'nin yıldızı Elçin Sangu'nun yeni projesi ortaya çıktı!

Star TV’de yayınlanan romantik komedi dizisi, düşük reytingleri sebebiyle 6. bölüm itibariyle final yaparak ekran hayatına veda etti. Elçin Sangu, bu duruma tepki göstermiş ve kanalın diziye yeterince şans tanımadığı siteminde bulunmuştu. Sangu’nun hayranları da şöyle rahat bir şekilde ünlü oyuncuyu ekranda izleyememenin üzüntüsünü yaşadı.

Elçin Sangu’nun 2020 yılının başlarında yer aldığı ve pandemi sürecinden hemen önce çekimleri tamamlanan 9 Kere Leyla filmi de büyük bir heyecanla bekleniyordu. Oyuncu, instagram hesabından hayranlarına müjde verdi.

Netflix’te 4 Aralık’ta 9 Kere Leyla filminin gösterileceğini belirten Sangu, “Bir evlilik. İki aşk. Üç bela. Ezel Akay (Ezop)’dan 9 Kere Leyla, 4 Aralık’ta Netflix’te” diyerek aşağıdaki fragmanı paylaştı:



