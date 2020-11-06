İyi Günde Kötü Günde'nin yıldızı Elçin Sangu sürpriz bir filmle Netflix'te olacak

Elçin Sangu son olarak Kanal D’nin İyi Günde Kötü Günde dizisinde Ozan Dolunay ve Yasemin Allen ile başrolde oynamıştı. Dizinin 6. bölümüyle final yapması nedeniyle üzüntü yaşamış ve yapımcının değil, kanalın dizinin arkasında durmadığından yakınmıştı.

Elçin Sangu, kısa sürede biten projesinin ardından daha seçici olacak gibi görünüyor. Oyuncunun bundan sonra nasıl bir diziyle ekrana geleceği ediliyor ama izleyenleri onu başka bir yapımda görme imkanına sahip olacaklar.

Elçin Sangu, Ezel Akay’ın yönetmenliğini yaptığı ve başrollerinde usta oyuncularlar Demet Akbağ ve Haluk Bilginer’in olduğu 9 Kere Leyla isimli bir filmde rol almıştı.

Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un da kadrosunda yer aldığı filmin Netflix’te gösterileceği öğrenildi. Elçin Sangu, bu güzel haberi sosyal medya hesabından hayranlarına duyurdu. Film 4 Aralık 2020 tarihinde Netflix’te olacak.