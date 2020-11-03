İyi Günde Kötü Günde'nin Seda'sı Deniz Işın Sefirin Kızı kadrosunda!

İyi Günde Kötü Günde dizisinde Seda karakterine hayat veren Deniz Işın Sefirin Kızı kadrosuna dahil oldu. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu A. Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor. Akın’ın üvey kardeşi ‘Sahra’ karakterini canlandıracak olan Işın, seyirciye farklı bir serüven yaşatacak.

Başrollerini Neslihan Atagül ile Engin Akyürek'in paylaştığı "Sefirin Kızı" dizisinin kadrosuna Deniz Işın dahil oldu. Deniz Işın’ın Sefirin Kızı dizisinde Akın’ın üvey kardeşini oynayacağı ortaya çıktı.

Akın kadar karanlık bir karakter mi? Abisinin izini sürüp ölümünün ardındaki gerçekleri mi ortaya çıkarmaya çalışacak? Akın’dan kurtulduğunu sanan Nare ve Sancar’ın başına ne işler açacak? İşte bu soruların yanıtlarını ilerleyen bölümlerde bulacağız ama pek tekin bir karakter olmayacağı tahmin ediliyor.