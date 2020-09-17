İyi Günde Kötü Günde'nin Melisa'sı Yasemin Allen'i tanıyana aşk olsun!

İyi Günde Kötü Günde dizisi ile gündeme gelen Yasemin Allen son paylaşımı ile şoke etti. İyi Günde Kötü Günde'nin Melisa'sı Yasemin Allen'e yapılan makyaj ile güzel oyuncuyu tanımak mümkün değil. Yasemin Allen’in bir moda çekimi için yapıldığı anlaşılan bu makyaj sonrası hali, takipçilerinin de büyük beğenisini kazandı.

Yasemin Allen, bilindiği gibi moda çekimlerinde ve oynadığı yapımlarda cesur kararlar alabilen bir isim. Yüzünün bir makyaj sanatçısı tarafından dönüştürüldüğü halini görenlerin, söylenmedikçe tanıyabilmesi de oldukça zor. Beyaz bir boya ile boynu ve yüzü tamamen boyanan Yasemin Allen’e kırmızı ruj da sürülmüş. İşte, Yasemin Allen'in o paylaşımı..

YASEMİN ALLEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yasemin Allen 10 Temmuz 1989 Londra İngiltere doğumludur. Yasemin Allen boyu 1.75 m. kilosu 54 kg. Annesi yeşilçam’ıın başarılı oyuncularından Suna Yıldızoğlu’dur. Babası Dudley Allen’dir.

Yasemin Allen daha 3 aylıkken anne babası ayrılmış babası Güney Afrika’ya yerleşmiştir.

İlkokulu Türkiye’de okuyan güzel oyuncu 11 yaşında Avusturalya’ya annesi ile birlikte yerleşti.

Liseyi orda okudu. Liseyi bitirdikten sonra Queesland Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü kazandı.

2008 yılında yapılan L’Oreal Yeni Yüz yarışmasının finalisti oldu. Yine 2008 yılında annesiyle birlikte Türkiye’ye geri döndü. Yasemin Allen Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi.

2008 yılında çekilen ve ilk dizisi olan Elif adlı dizide başrol oynamıştır. Onur Tuna ile sevgili oldular. 2013 yapımlı Aşk ve Su filminde başrol oynadı.

Daha sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde Fatma Haseki Sultan karakterini canlandırdı. 2014 yılında ise Şeref Meselesi adlı dizide oynadı.

Yasemin Allen şimdilerde ise İyi Günde Kötü Günde dizisinde Melisa karakterine hayat veriyor.