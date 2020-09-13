İyi Günde Kötü Günde'nin Leyla'sı Elçin Sangu makyajsız haliyle şaşırttı

İyi Günde Kötü Günde dizisinde Leyla karakterine hayat veren Elçin Sangu makyajsız haliyle şaşırttı. O3 Medya'nın yapımını üstlendiği İyi Günde Kötü Günde dizisinde Elçin Sangu oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

İşte Elçin Sangu'nun makyajsız hali...

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu 13 Ağustos 1985'te İzmir'de doğdu. Çerkez kökenlidir. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun olan Elçin Sangu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazanmıştır. Elçin Sangu, Sahne Tozu Tiyatrosu’ndaki oyunculuk eğitiminin ardından, 2010 yılında “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile giriş yaptığı oyunculuk kariyeri boyunca, “Aşk Kaç Beden Giyer”, “Bir Aşk Hikayesi”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Sevdam Alabora” dizilerinde yer aldı.